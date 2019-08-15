أعلنت وزارة المالية التركية الخميس، أن ميزانية البلاد حققت فائضاً في يوليو/تموز الماضي بلغ 9.9 مليار ليرة (1.78 مليار دولار).

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة حول معطيات الميزانية لشهر يوليو 2019، أشار إلى أن عوائد الميزانية خلال يوليو الماضي ارتفعت بنسبة 51.1% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي وبلغت 93.4 مليار ليرة (16.74 مليار دولار)،

في حين ازدادت نفقات الميزانية للفترة المذكورة بنسبة 37.6% وبلغت 83.5 مليار ليرة (14.96 مليار دولار).

وأضاف البيان أن عوائد الميزانية في النصف الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 19.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 496.4 مليار ليرة (88.96 مليار دولار)، كما ازدادت نفقات الميزانية للفترة نفسها بنسبة 22.7% وبلغت 565.1 مليار ليرة (101.27 مليار دولار).

كذلك كشف معهد الإحصاءات التركي عن انخفاض نسبة البطالة في البلاد إلى 12.8% بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.