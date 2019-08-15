سياسة
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جاوش أوغلو: مسائل في اتفاق المنطقة الآمنة يجب تحديد تفاصيلها
صرّح وزير الخارجية التركي الخميس، بأن بعض المسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي الأمريكي حول المنطقة الآمنة في سوريا، مؤكداً ضرورةَ إخراج تنظيم YPG/PKK الإرهابي من شرق الفرات.
جاوش أوغلو: مسائل في اتفاق المنطقة الآمنة يجب تحديد تفاصيلها
جاوش أوغلو: ترمب وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلاً / AA
15 أغسطس 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بعض المسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي الأمريكي حول المنطقة الآمنة في سوريا، مؤكداً ضرورةَ إخراج تنظيم YPG/PKK الإرهابي من شرق الفرات.

ولفت جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي الخميس، إلى أن "ترمب وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلاً، ويجب إخراج تنظيم PKK/YPG الإرهابي من المنطقة".

وأكد الوزير التركي أن الولايات المتحدة تواصل تزويد YPG/PKK بالسلاح، وأشار إلى أن "أي تكتيك للمماطلة من طرف الولايات المتحدة لن يكون مقبولاً. مع الأسف لجؤوا إلى المماطلة في منبج ولم يلتزموا وعودهم".

وحول برنامج تصنيع مقاتلات F-35 قال جاوش أوغلو "استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات F-35 أمر غير وارد".

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع التركية إن وفداً عسكرياً أمريكياً يستعدّ للانتقال إلى ولاية شانلي أورفا التركية المتاخمة للحدود السورية، في إطار استمرار إجراءات تفعيل مركز العمليات المشتركة الذي يدخل ضمن إجراءات إنشاء المنطقة الآمنة المخطط لها شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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