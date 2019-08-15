سياسة
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واشنطن تمنع رئيس جهاز المخابرات السوداني السابق من دخول أراضيها
قالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، إنها قررت منع الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، من دخول أراضي الولايات المتحدة، بسبب ارتكابه "انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".
واشنطن تمنع رئيس جهاز المخابرات السوداني السابق من دخول أراضيها
قالت الخارجية الأمريكية إن لديها معلومات تتمتع بالصدقية بأن صلاح قوش متورط في أعمال تعذيب خلال إدارته جهاز الأمن والمخابرات / Reuters
15 أغسطس 2019

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس، أن واشنطن قررت منع الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، من دخول أراضي الولايات المتحدة، بسبب ارتكابه "انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".

وترأَّس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في أبريل/نيسان الماضي، بعد يومين من إطاحة المجلس العسكري بالرئيس عمر البشير، وتَسلُّمه السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إنها فرضت عقوبات على قوش، واسمه الكامل صلاح عبد الله محمد صالح، "بسبب تورُّطه في انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية"، موضحة أن زوجته وابنته أيضاً ممنوعتان من الإقامة في الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن "لديها معلومات محددة تتمتع بالصدقية بأن صلاح قوش متورط في أعمال تعذيب خلال إدارته جهاز الأمن والمخابرات السوداني".

وعن المسار الانتقالي في السودان، قالت الخارجية الأمريكية في بيانها "ننضمّ إلى الشعب السوداني في دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون، وتختلف جذريّاً عن نظام البشير، بخاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان".

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت المجلس العسكري السوداني بالتحقيق في تجاوزات قوش خلال المداهمات الدامية ضدّ المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير.

وقالت المديرة الإقليمية في المنظمة سارة جاكسون في أبريل/نيسان الماضي، إن "على السلطات السودانية الجديدة أن تحقّق في دور صلاح غوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة الماضية".

وقال المدّعون العامُّون في السودان لاحقاً، إنهم حاولوا دون جدوى اعتقال القائد الأمني السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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