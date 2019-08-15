سياسة
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نائب قائد القوات الأمريكية بأوروبا يزور تركيا لمتابعة إنشاء المنطقة الآمنة
قالت وزارة الدفاع التركية الخميس، إن وفداً عسكرياً أمريكياً يستعدّ للانتقال إلى ولاية شانلي أورفة التركية المتاخمة للحدود السورية، في إطار استمرار إجراءات تفعيل مركز العمليات المشتركة الذي يدخل ضمن إجراءات إنشاء المنطقة الآمنة المخطط لها شمالي سوريا.
نائب قائد القوات الأمريكية بأوروبا يزور تركيا لمتابعة إنشاء المنطقة الآمنة
وزارة الدفاع التركية: الوفد العسكري الأمريكي سيكون برئاسة نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا الفريق ستيفن تويتي / AA
15 أغسطس 2019

يعتزم وفد عسكري أمريكي برئاسة نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي، الانتقال إلى ولاية شانلي أورفة التركية المتاخمة للحدود السورية، عقب زيارته مقر رئاسة الأركان التركية في العاصمة أنقرة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع التركية الخميس، حول استمرار إجراءات تفعيل مركز العمليات المشتركة المزمع إنشاؤه في شانلي أورفة جنوبي البلاد، في إطار المنطقة الآمنة المخطط لها شمالي سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن "الوفد العسكري الأمريكي برئاسة نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا الفريق ستيفن تويتي، سينتقل اليوم إلى شانلي أورفة عقب زيارته رئاسة الأركان، للتنسيق بشأن إنشاء مركز العمليات".

وكشفت الوزارة في بيان الاثنين، عن وصول وفد أمريكي إلى شانلي أورفة، لإجراء التحضيرات الأولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة.

والأسبوع الماضي توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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