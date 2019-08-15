سياسة
2 دقيقة قراءة
الحكومة اليمنية تحمّل الإمارات مسؤولية الانقلاب في عدن
قالت الخارجية اليمنية الخميس، إن المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات مسؤولان عن "الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، وأضافت أنه على الإمارات سحب ووقف دعمها العسكري لـ"المجموعات المتمردة بشكل كامل وفوري".
الحكومة اليمنية تحمّل الإمارات مسؤولية الانقلاب في عدن
قالت الخارجية اليمنية إن ما تعرضت له عدن خلال الأيام الماضية هو "انقلاب على الشرعية" / AFP
15 أغسطس 2019

حمّلت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات مسؤولية "الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

وطالبت الخارجية اليمنية في بيان الخميس، الإمارات بسحب قواتها ووقف دعمها العسكري "للمجموعات المتمردة بشكل كامل وفوري".

وقالت الخارجية إن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، جاء في الأساس استجابة لدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، استناداً إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية اليمن من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وأضافت أن ما تعرضت له عدن خلال الأيام الماضية هو "انقلاب على الشرعية" بما يخالف بشكل صريح وواضح السبب الذي دُعي من أجله التحالف، الذي تشارك فيه الإمارات.

وشهِدَت عدن انطلاق فاعليات مهرجان جماهيري الخميس، استجابة لدعوة وجهها المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أنصاره، تحت اسم "مليونية النصر والثبات".

وتأتي الفاعليات عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد 4 أيام من المعارك الشديدة مع قوات الحكومة الشرعية، راح ضحيتها أكثر من 40 شخصاً بينهم مدنيون، فيما أصيب 260، حسب إحصائيات لمنظمات حقوقية محلية ودولية.

ومنذ 2015 تقود السعودية والإمارات تحالفاً عربيّاً ينفّذ عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us