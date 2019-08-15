سياسة
2 دقيقة قراءة
توقف حركة الملاحة بمطار معيتيقة مجدداً بعد قصفه
قالت إدارة مطار معيتيقة الدولي إنه أُغلِقَ المجال الجوي أمام حركة الملاحة بالمطار حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرُّضه لقصف عشوائي.
توقف حركة الملاحة بمطار معيتيقة مجدداً بعد قصفه
لم تعلن إدارة المطار ما إذا كانت وقعت خسائر مادية أو بشرية نتيجة القصف، ولم تذكر الجهة المسؤولة عنه / Reuters
15 أغسطس 2019

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس الخميس، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الملاحة، بعد تعرُّض المطار لقصف عشوائي.

جاء ذلك في بيان لإدارة المطار قالت فيه إنه نتيجة لتعرُّض المطار للقصف، اضطُرّت طائرة الخطوط الجوية الإفريقية إلى الهبوط بمطار مصراتة.

ولم يذكر البيان إن كانت وقعت خسائر مادية أو بشرية نتيجة للقصف، أو الجهة المسؤولة عنه، مؤكداً إغلاق المجال الجوي للمطار حتى إشعار آخر.

في المقابل نقلت قناة ليبيا الأحرار عن مصدر، أنه قُتل شخص وأصيب آخر نتيجة القصف.

وليست هذه المرة الأولى التي تتوقف فيها حركة الملاحة بالمطار، إذ شهد عدة هجمات تسببت في تعطيله، آخرها يوم عيد الأضحى عندما استُهدف بقذائف صاروخية من طرف قوات تابعة لخليفة حفتر.

وتشنّ قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق المعترف بها دوليّاً، دون تقدُّم يُذكَر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us