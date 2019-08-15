أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس الخميس، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الملاحة، بعد تعرُّض المطار لقصف عشوائي.

جاء ذلك في بيان لإدارة المطار قالت فيه إنه نتيجة لتعرُّض المطار للقصف، اضطُرّت طائرة الخطوط الجوية الإفريقية إلى الهبوط بمطار مصراتة.

ولم يذكر البيان إن كانت وقعت خسائر مادية أو بشرية نتيجة للقصف، أو الجهة المسؤولة عنه، مؤكداً إغلاق المجال الجوي للمطار حتى إشعار آخر.

في المقابل نقلت قناة ليبيا الأحرار عن مصدر، أنه قُتل شخص وأصيب آخر نتيجة القصف.

وليست هذه المرة الأولى التي تتوقف فيها حركة الملاحة بالمطار، إذ شهد عدة هجمات تسببت في تعطيله، آخرها يوم عيد الأضحى عندما استُهدف بقذائف صاروخية من طرف قوات تابعة لخليفة حفتر.

وتشنّ قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق المعترف بها دوليّاً، دون تقدُّم يُذكَر.