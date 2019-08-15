سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 أغسطس/آب 2019
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خلاصات من TRT عربي: 14 أغسطس/آب 2019
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء تحليق طائرات دون طيار شمالي سوريا في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة"  / AA
15 أغسطس 2019

أهم الأحداث:

طائرات تركية مسيَّرة تحلق شمالي سوريا تمهيداً للمنطقة الآمنة، والهيئة العليا للانتخابات في تونس تعلن قبولها أوراق 26 مرشَّحاً بصفة أولية لخوض انتخابات الرئاسة.

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طائرات تركية مسيَّرة تحلّق شماليّ سوريا تمهيداً للمنطقة الآمنة

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، بدء تحليق طائرات دون طيار شمالي سوريا في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة" في ضوء التفاهم مع واشنطن.[TRT عربي]

وأضافت في بيان "تتواصل الجهود الرامية إلى تفعيل مركز العمليات المشتركة المزمع إنشاؤه في ولاية شانلي أورفا في إطار المنطقة الآمنة المخطَّط إنشاؤها شمالي سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية". [الأناضول]

قبول أوراق 26 مرشَّحاً بصفة أولية لخوض رئاسيات تونس

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس قبولها أوراق 26 مرشَّحاً للرئاسة في انتخابات من المزمع تنظيمها في 15 سبتمبر/أيلول المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بمقرها المركزي في العاصمة تونس، خُصص للإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين للسباق الرئاسي المرتقب. [TRT عربي]

وفي كلمة له خلال المؤتمر قال رئيس الهيئة إن "القائمة الأولية للمرشحين تضم سيدتين هما عبير موسى (رئيسة الحزب الحر الدّستوري التّونسي) وسلمى اللومي (رئيسة حزب الأمل التي شغلت سابقاً منصب وزيرة السياحة ومنصب مديرة الديوان الرئاسي"، مشيراً إلى رفض 71 طلباً من جملة 97. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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