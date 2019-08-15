صرح مصدر مسؤول من حكومة جبل طارق لوكالة رويترز، الخميس، بأن من المرجح السماح للناقلة الإيرانية "جريس 1" بمغادرة المنطقة التابعة لبريطانيا.

وكانت صحيفة ذا صن ذكرت نقلاً عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، الأربعاء، أن حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا ستفرج الخميس عن ناقلة نفط إيرانية كانت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية احتجزتها في البحر المتوسط في يوليو/تموز الماضي.

وذكرت الصحفية أن بيكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة "جريس-1" وأنه يكفيه الآن أنها لن تتوجه إلى سوريا.

كانت بريطانيا قالت إن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرَّب من بيكاردو قوله ”ما من سبب يدعونا إلى الإبقاء على جريس-1 في جبل طارق ما دمنا لم نعُد تعتقد أنها تخرق العقوبات على النظام السوري“.

وستقرر المحكمة العليا في جبل طارق ما إذا كانت ستسمح لناقلة النفط الإيرانية بالرحيل، فيما يبدو أن التوصل إلى اتفاق بين لندن وطهران ممكن.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق مدَّدَت حتى الآن احتجاز السفينة إلى 19 أغسطس/آب الحالي.

وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه بأنها تنقل نفطاً إلى سوريا منتهكة بذلك حظراً فرضه الاتحاد الأوروبي، في أزمة بين لندن وطهران.

وتنفي طهران ذلك مؤكدة أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية، وهي تتهم بريطانيا بـ"القرصنة" وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.

واحتجزَت إيران في 19 يوليو/تموز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" بعدما اتهمتها بـ"عدم احترام قواعد الملاحة البحرية الدولية".

وستنظر المحكمة أيضاً في مصير أفراد طاقم ناقلة النفط الأربعة الذين وُقفوا لفترة قصيرة بعد اعتراض السفينة، ثم أفرج عنهم بكفالات دون توجيه أي اتهام إليهم.