سياسة
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المعارضة السورية تُسقط مقاتلة تابعة لنظام الأسد جنوبي إدلب
أسقطت المعارضة السورية، طائرة حربية تابعة لنظام بشار الأسد، في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا. وقال المتحدث باسم جيش النصر، إن مضادات الطيران التابعة للمعارضة، أسقطت مقاتلة من طراز "سو 22"، تابعة لنظام الأسد.
المعارضة السورية تُسقط مقاتلة تابعة لنظام الأسد جنوبي إدلب
مضادات الطيران التابعة للمعارضة السورية تسقط مقاتلة من طراز "سو 22" تابعة لنظام الأسد جنوبي إدلب / AA
14 أغسطس 2019

استهدفت قوات المعارضة السورية، الأربعاء، طائرة حربية تابعة للنظام كانت تستعد لقصف ريف إدلب الجنوبي، وريف حماة الشمالي.

وقال محمد رشيد، المتحدث باسم جيش النصر، أحد مكونات المعارضة السورية، لوكالة الأناضول، إن مضادات الطيران التابعة للمعارضة، أسقطت مقاتلة من طراز "سو 22"، تابعة لنظام الأسد، قرب بلدة تمانعة، جنوبي إدلب.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية.

وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير، عن مقتل 781 مدنياً على الأقل بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على مناطق خفض التصعيد، خلال الفترة بين 26 أبريل/نيسان وحتى 27 يوليو/تموز 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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