سياسة
2 دقيقة قراءة
قبول أوراق 26 مرشحاً بصفة أولية لخوض رئاسيات تونس
قبلت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أوراق 26 مرشحاً للرئاسة في انتخابات من المزمع تنظيمها في 15 أيلول/سبتمبر القادم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بمقرها المركزي بالعاصمة تونس، خُصص للإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين للسباق الرئاسي المرتقب.
قبول أوراق 26 مرشحاً بصفة أولية لخوض رئاسيات تونس
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبلت أوراق 26 مرشحاً بصفة أولية للانتخابات الرئاسية / AA
14 أغسطس 2019

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس (هيئة دستوريّة) الأربعاء قبول أوراق 26 مرشحاً بصفة أولية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 15 أيلول/سبتمبر القادم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الأربعاء بمقرها المركزي بالعاصمة تونس، خُصص للإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين للسباق الرئاسي المرتقب.

وفي كلمة له خلال المؤتمر قال رئيس الهيئة إن "القائمة الأولية للمرشحين، تضم سيدتين هما عبير موسى (رئيسة الحزب الحر الدّستوري التّونسي) وسلمى اللومي (رئيسة حزب الأمل والتي شغلت سابقاً منصب وزيرة السياحة ومنصب مديرة للديوان الرّئاسي".

وبإمكان المترشحين الذين تم رفض أوراقهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة قبل الإعلان النهائي عن قائمة المترشحين في 31 أغسطس/آب الحالي.

يُذكر أن القانون الانتخابي، ينص على احترام جملة من الشروط للترشح للانتخابات الرئاسية، أهمها إرفاقها بتزكية ترشح موقعة من 10 آلاف مواطن، أو 40 رئيس بلدية، أو 10 نواب بالبرلمان، إضافة لضمان مالي بقيمة 10 آلاف دينار (3.5 آلاف دولار) علاوة على وثيقة الجنسية التونسية.

ووفق الهيئة العليا للانتخابات، فإن العدد النهائي لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بلغ إلى غاية غلق باب الترشح 97 شخصاً.

ووفق الأجندة التي أعدتها هيئة الانتخابات، فإن الحملة الانتخابية للرئاسيات ستمتد من 2 إلى 13 سبتمبر/أيلول المقبل، فيما سيكون 14 سبتمبر/أيلول، يوم الصمت الانتخابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us