سياسة
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طائرات تركية مسيّرة تحلق شمالي سوريا تمهيداً للمنطقة الآمنة
قالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن طائرات مسيرة تابعة لها بدأت تأدية مهامها شمالي سوريا في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة" في ضوء التفاهم مع واشنطن.
طائرات تركية مسيّرة تحلق شمالي سوريا تمهيداً للمنطقة الآمنة
طائرات بدون طيار تركية تبدأ مهامها لتركيز المنطقة الآمنة في سوريا / AA
14 أغسطس 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، بدء تحليق طائرات بدون طيار شمالي سوريا في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة" في ضوء التفاهم مع واشنطن.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، حول المنطقة الآمنة المقرر إنشاؤها شمالي سوريا بالتنسيق مع واشنطن.

وقال البيان "تتواصل الجهود الرامية إلى تفعيل مركز العمليات المشتركة المزمع إنشاؤه في ولاية شانلي أورفا في إطار المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها شمالي سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت وزارة الدفاع التركية في بيانها أن "طائراتنا المسيّرة بدأت مهامها في المنطقة".

والاثنين، كشفت الوزارة في بيان عن وصول وفد أمريكي إلى شانلي أورفا، لإجراء التحضيرات الأولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة.

والأربعاء، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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