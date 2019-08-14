أقال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري الأربعاء، مديري الشرطة في محافظتي عدن ولحج جنوبي البلاد، لمشاركتهم في "انقلاب على الشرعية".

وحسب الأناضول، قضت القرارات بعزل مدير عام شرطة عدن اللواء شلال علي شائع، وإحالته إلى التحقيق لمشاركته المباشرة في الانقلاب الذي نفذ على مؤسسات الدولة الرسمية بقوة السلاح مؤخراً.

كما عُزل قائد شرطة لحج العميد صالح السيد، وكُلف العميد حسن محمد شكري بإدارة أمن المحافظة إلى حين اختيار خلف له.

وعين الميسري بموجب القرارات الصادرة، العميد سليمان ناصر الزامكي قائداً لقوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن ولحج وأبين، بعد إعلان قائد القوات الخاصة اللواء فضل باعش انضمامه إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في وقت سابق.

وحسب مقطع فيديو نُشر للميسري الأحد، فإن طائرة سعودية ستنقله من عدن إلى الرياض، واتهم فيه مؤسسة الرئاسة اليمنية والسعودية بالصمت إزاء انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على الحكومة اليمنية في عدن، مؤكداً مشاركة 400 عربة إماراتية في مواجهات عدن.

وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الداعية لانفصال جنوبي اليمن والمدعومة إماراتياً، على مفاصل الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" بعد 4 أيام من المواجهات مع قوات الحكومة الشرعية.

وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 40 شخصاً، بينهم مدنيون، وإصابة 260 آخرين، حسب إحصائيات الأمم المتحدة.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفاً عربياً ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.