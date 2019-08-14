سياسة
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قبيل طواف الوداع.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات آخر أيام التشريق
في آخر أيام التشريق، الذي يليه المغادرة لمكة والطواف حول البيت العتيق للوداع، يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق.
قبيل طواف الوداع.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات آخر أيام التشريق
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات آخر أيام التشريق / AFP
14 أغسطس 2019

واصل حجاج بيت الله الحرام الأربعاء، أداء نسك رمي الجمرات بمشعر "مِنى"، في آخر أيام التشريق، الذي تليه مغادرة مكة والطواف حول البيت العتيق للوداع.

وأفادت فضائية "الإخبارية" السعودية بأن "الحجاج واصلوا رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات"، مشيرةً إلى أن الحجاج المتعجلين غادروا المشاعر المقدسة قبل غروب الثلاثاء.

ويبدأ وقت رمي الجمرات في يوم العيد، وأيام التشريق الثلاثة من زوال الشمس، وهو وقت دخول صلاة الظهر، وينتهي بغروب الشمس، فيما أجازت فتاوى الرمي قبل الزوال.

وإذا رمى الحاج الجمرات في أول يومين يجوز له الانصراف من "مِنى" إذا كان متعجلاً، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير ثالث أيام التشريق بشرط أن يخرج من "منى" قبل غروب الشمس، وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.

وفي اليوم الثالث من التشريق الموافق الأربعاء، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث، كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر "مِنى" إلى مكة، ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام نحو مليونين و489 ألفاً و406 حجاج، حسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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