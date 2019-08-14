شرعت تركيا والولايات المتحدة في أعمال تركيب البنية التحتية لمركز عمليات مشتركة، في إطار العمل على تأسيس منطقة آمنة في شمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الثلاثاء، إن العمل مستمر لتفعيل مركز العمليات المشتركة المقرر إنشاؤه، بولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، في إطار المنطقة الآمنة المخطط تأسيسها شمالي سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضافت أنها شرعت مع الوفد الأمريكي المكون من 6 أشخاص، في أعمال تركيب البنية التحتية لمركز العمليات المشتركة، وأنه جرى توفير المعدات المتعلقة بالمهام الحساسة الخاصة بالمركز.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل على تأسيس مركز العمليات المشتركة وتفعيله بأسرع وقت ممكن ودون أي تأخير.

والاثنين، كشفت الوزارة في بيان، عن وصول وفد أمريكي إلى شانلي أورفا، لإجراء التحضيرات الأولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة.

والأربعاء، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.