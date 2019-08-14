اتهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الثلاثاء، كلاً من السعودية والإمارات بالسعي لتقسيم اليمن.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من الحوثيين برئاسة المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، بالعاصمة طهران، وفق بيان صادر عن مكتب خامنئي.

وقال خامنئي خلال اللقاء إن "السعودية والإمارات تسعيان لتقسيم اليمن، ويتعين الوقوف بقوة أمام هذه المؤامرة، وحماية وحدة اليمن".

بدوره، قدم عبد السلام الشكر لإيران لتقديمها المساعدة للحركة، كما أشاد بمواقف خامنئي.

والسبت، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة اليمنية الشرعية.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفاً عربياً ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.