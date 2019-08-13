سياسة
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الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف المتصارعة في عدن للحوار
وجّهت الأمم المتحدة، الثلاثاء، دعوة لجميع الأطراف المعنية بأن يحافظوا على وقف إطلاق النار الحالي في عدن جنوب غربي اليمن، والدخول في حوار مباشر من أجل حل الخلافات.
الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف المتصارعة في عدن للحوار
الأمم المتحدة تدعو الأطراف المتصارعة في عدن للحفاظ على وقف إطلاق النار واللجوء إلى الحوار / Reuters
13 أغسطس 2019

جددت الأمم المتحدة، الثلاثاء، دعوتها جميع الأطراف المعنية للحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي في محافظة عدن جنوب غربي اليمن، والدخول في حوار لحل الخلافات.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك.

وقالت المنظمة الأممية إنه "منذ تصاعد العنف في عدن، الأربعاء الماضي، ظلت الأمم المتحدة تركز على البقاء هناك، وتقديم البرامج الأساسية لإنقاذ الأرواح فيها وفي المحافظات المجاورة".

وأوضح البيان أن "34 منظمة إنسانية تعمل حالياً في عدن، وتقدّم معونات غذائية إلى 1.9 مليون شخص شهرياً، والمياه الصالحة للشرب لنحو 1.6 مليون شخص".

وأضاف "كما أن لدى الوكالات الإنسانية أيضاً 2000 عبوة من أدوات الاستجابة السريعة في وضع الاستعداد، وتتضمن هذه العبوات المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات النظافة في حالات الطوارئ".

وأشار البيان إلى أن "ميناء عدن الذي يُعد البوابة الرئيسية للبضائع التجارية والإنسانية إلى اليمن، لا يزال يعمل، كما أُعيد فتح المطار ومعظم الطرق في عدن".

والسبت الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة اليمنية الشرعية.

ومنذ 2015، تقود السعودية تحالفاً ينفّذ عمليات عسكرية في اليمن دعماً للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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