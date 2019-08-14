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باكستان تطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة حول كشمير، والوفد الأمريكي يواصل التحضيرات لتأسيس مركز العمليات المشتركة المتعلقة بالمنطقة الآمنة في سوريا.

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باكستان تطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة حول كشمير

أعلن وزير خارجية بولندا جاسيك تشابوتوفيتش، الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي تلقى خطاباً من باكستان تطلب فيه عقد جلسة طارئة للمجلس بشأن الوضع في كشمير. [TRT عربي]

وأوضح الوزير البولندي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، أن "بولندا مستعدة للعمل على هذا الموضوع داخل مجلس الأمن"، وأعرب عن أمله في "أن تتمكن الهند وباكستان من تسوية خلافاتهما عبر الحوار". [الأناضول]

وأضاف في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك "تلقينا خطاباً هذا الصباح من مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة بشأن عقد جلسة لمجلس الأمن حول كشمير وأعضاء المجلس سيناقشون الطلب الباكستاني وسيتخذون القرار المناسب". [TRT عربي]

الوفد الأمريكي يواصل تحضيرات مركز العمليات المشتركة في شانلي أورفا

يواصل الوفد الأمريكي في ولاية شانلي أورفا التركية الثلاثاء، أعماله ضمن التحضيرات الأولية لتأسيس مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا. [الأناضول]

ويعمل الوفد الذي أجرى جولة تفقدية على الحدود، تحت إشراف القوات التركية بقيادة فوج الحدود الثالث بقضاء أقجة قلعة الحدودي مع سوريا. [TRT عربي]

وأشار رئيس بلدية القضاء محمد ياتشكين قايا، في تصريح للصحفيين عند نقطة الصفر من الحدود، إلى أهمية إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا التي تشهد حرباً منذ سنوات، مؤكداً أن بلاده بذلت، منذ البداية، جهوداً كبيرة لإنشاء مناطق آمنة. [الأناضول]