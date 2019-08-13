أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الثلاثاء، أنها رفضت أكثر من 66 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، من إجمالي 97 ملفاً، لعدم انطباق شروط الترشح.

وقال عضو الهيئة أنيس الجربوعي، في تصريح إعلامي، إنه بإمكان المترشحين الذين رُفضت طلباتهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة قبل الإعلان النهائي عن قائمة المترشحين في 31 أغسطس/آب الجاري.

يُذكر أن القانون الانتخابي ينص على جملة من الشروط للترشح للانتخابات الرئاسية، أهمها إرفاقها بتزكية ترشح موقّعة من 10 آلاف مواطن، أو 40 رئيس بلدية، أو 10 نواب بالبرلمان، إضافة لضمان مالي بقيمة 10 آلاف دينار، ما يعادل نحو 3.5 آلاف دولار، علاوة على شهادة الجنسية التونسية.

ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات، الأربعاء، عن النتائج الأولية للطلبات المقبولة للمترشحين للانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي.

ووفق الهيئة العليا للانتخابات، فإن العدد النهائي لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بلغ حتى غلق باب الترشح 97 طلباً.

ووفق الأجندة التي ضبطتها هيئة الانتخابات، فإن الحملة الانتخابية للرئاسيات ستمتد 12 يوماً، من 2 إلى 13 سبتمبر/أيلول المقبل، فيما يكون الـ14 من الشهر ذاته يوم الصمت الانتخابي.