أعلن وزير خارجية بولندا جاسيك تشابوتوفيتش، الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي تلقى خطاباً من باكستان تطلب فيه عقد جلسة طارئة للمجلس بشأن الوضع في كشمير.

وأوضح الوزير البولندي الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، أن "بولندا مستعدة للعمل علي هذا الموضوع داخل مجلس الأمن"، وأعرب عن أمله في "أن تتمكن الهند وباكستان من تسوية خلافاتهما عبر الحوار".

وأضاف في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك "تلقينا خطاباً هذا الصباح من مندوب باكستان لدي الأمم المتحدة بشأن عقد جلسة لمجلس الأمن حول كشمير وأعضاء المجلس سيناقشون الطلب الباكستاني وسيتخذون القرار المناسب".

والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.

وفي 5 أغسطس/آب ألغت الحكومة الهندية، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.