سياسة
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تركيا.. الوفد الأمريكي يواصل تحضيرات مركز العمليات المشتركة بسوريا
يواصل الوفد الأمريكي الذي وصل، الاثنين، إلى ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، أعماله ضمن التحضيرات الأولية لتأسيس مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا، بالتعاون مع القوات المسلحة التركية.
تركيا.. الوفد الأمريكي يواصل تحضيرات مركز العمليات المشتركة بسوريا
الوفد الأمريكي يواصل الأعمال التحضيرية لإنشاء مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة شمالي سوريا / AA
13 أغسطس 2019

يواصل الوفد الأمريكي في ولاية شانلي أورفا التركية، الثلاثاء، أعماله ضمن التحضيرات الأولية لتأسيس مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا.

ويعمل الوفد الذي أجرى جولة تفقدية على الحدود، تحت إشراف القوات التركية بقيادة فوج الحدود الثالث بقضاء أقجة قلعة الحدودي مع سوريا، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأشار رئيس بلدية القضاء محمد ياتشكين قايا، في تصريح للصحفيين عند نقطة الصفر من الحدود، إلى أهمية إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا التي تشهد حرباً منذ سنوات، مؤكداً أن بلاده بذلت، منذ البداية، جهوداً كبيرة لإنشاء مناطق آمنة.

وأضاف "لم نر حتى اليوم صداقة من دول غربية نعتبرها صديقة، فهي تصر على اتباع سياسة المماطلة"، مشدداً على أن "تركيا أظهرت حزمها بشأن إنشاء المنطقة الآمنة".

وتابع "لا مستقبل لأقجة قلعة ولا للمنطقة إن لم تُقتلع عناصر تنظيم PKK المنتشرة على بعد 100 متر من الطرف الآخر من الحدود".

وكشفت وزارة الدفاع التركية، الاثنين في بيان، عن وصول وفد أمريكي إلى ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، للبدء في التحضيرات الأولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة.

وتوصلت أنقرة وواشنطن، الأربعاء، لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا في أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت عن مباحثات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين في أنقرة في الفترة بين 5 و7 أغسطس/آب الجاري بخصوص المنطقة الآمنة. وقالت إن الطرفين توصلا إلى اتفاق حول التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل تبديد المخاوف التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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