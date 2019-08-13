أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أنه تبقى "خطوة واحدة" لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية الثلاثاء "على الرغم من أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بُعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية"​​​.

ولفت إلى أن التحضيرات مستمرة لعقد قمة ثلاثية في تركيا، تجمع الأولى وروسيا وإيران، لتناول الشأن السوري.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصاً، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصاً، أما الثلث الأخير، فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا، من المثقفين ومندوبي منظمات المجتمع المدني السوري.

وفي مايو/أيار الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إنّ الأطراف المعنية بالملف السوري "قريبة من الاتفاق حول لجنة صياغة الدستور".