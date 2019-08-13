سياسة
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واشنطن تعلن انتهاء جولة "مثمرة" من المباحثات مع طالبان
قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان الثلاثاء، إن واشنطن عقدت محادثات "مثمرة" مع حركة طالبان، بعد انتهاء جولة مفاوضات مع طالبان، استضافتْها العاصمة القطرية الدوحة منذ أوائل أغسطس/آب الجاري.
واشنطن تعلن انتهاء جولة "مثمرة" من المباحثات مع طالبان
خليل زاد: انتهينا من هذه الجولة من المحادثات التي بدأت في 3 أغسطس/آب بين الولايات المتحدة وطالبان / Reuters
13 أغسطس 2019

أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الثلاثاء، أن الجانب الأمريكي عقد محادثات "مثمرة" مع حركة طالبان.

جاء تعليق خليل زاد عقب انتهاء جولة مفاوضات بين طالبان وواشنطن، استضافتها العاصمة القطرية الدوحة منذ أوائل أغسطس/آب الجاري.

وقال خليل زاد في تغريدة عبر حسابه على تويتر "انتهينا من هذه الجولة من المحادثات التي بدأت في 3 أغسطس/آب بين الولايات المتحدة وطالبان".

وأضاف "خلال الأيام الثلاثة الماضية، ركز الجانبان على تفاصيل فنية، وكانت (المحادثات) مثمرة"، وأردف "أنا في طريق العودة إلى واشنطن للتشاور بشأن الخطوات التالية".

وكانت طالبان وصفت أيضاً المحادثات بأنها "بناءة"، دون الإشارة إلى أي اتفاق يعقد لاحقاً، وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن الجولة الثامنة من المفاوضات بين طالبان وواشنطن انتهت الأحد.

ووصف مجاهد "المفاوضات بالبناءة والطويلة"، مشيراً إلى أن "كلا الطرفين سيتشاوران مع قياداتهما بشأن الخطوات التالية".

والخميس الماضي، بحث أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال اتصال هاتفي قضايا عدة بينها تطورات محادثات السلام الأخيرة بين الولايات المتحدة وطالبان.

وتشهد أفغانستان منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعاً بين حركة طالبان من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريباً، هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط للتوصل إلى سلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.‎

مصدر:TRT عربي - وكالات
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