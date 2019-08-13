أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرتين مسيرتين صغيرتين اخترقتا المنطقة الحدودية جنوب قطاع غزة، دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إسقاطهما.

وقال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الثلاثاء، إن الطائرتين "عادتا إلى غزة فوراً مساء الاثنين، بعد أن اخترقتا الحدود دون تشكيل أي خطر".

ولم تتحدث الصحيفة عن طبيعة مهام هذا النوع من الطائرات، ولكن غالباً ما تستخدم في رصد التحركات الميدانية والتصوير، حسب وكالة الأناضول.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي، إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من غزة، وطلب من سكان المستوطنات المحاذية لغزة أخذ الحيطة والحذر.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت حركة الجهاد الإسلامي عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار، خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة في الشهر ذاته.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، ذكرت في يناير/كانون الثاني الماضي أن طائرات مجهولة بلا طيار، استطاعت تصوير أحد المواقع السرية والحساسة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الذي عجز عن صدها.