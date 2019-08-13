سياسة
2 دقيقة قراءة
طائرتان مسيرتان تخترقان الحدود الإسرائيلية وتعودان إلى غزة
كشفت وسائل إعلامية محلية في إسرائيل عن اختراق طائرتين مسيرتين صغيرتين المنطقة الحدودية جنوب قطاع غزة، وعودتهما إلى القطاع دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إسقاطهما.
طائرتان مسيرتان تخترقان الحدود الإسرائيلية وتعودان إلى غزة
غالباً ما تستخدم الطائرات في رصد التحركات الميدانية والتصوير على المنطقة الحدودية مع قطاع غزة / AA
13 أغسطس 2019

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرتين مسيرتين صغيرتين اخترقتا المنطقة الحدودية جنوب قطاع غزة، دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إسقاطهما.

وقال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الثلاثاء، إن الطائرتين "عادتا إلى غزة فوراً مساء الاثنين، بعد أن اخترقتا الحدود دون تشكيل أي خطر".

ولم تتحدث الصحيفة عن طبيعة مهام هذا النوع من الطائرات، ولكن غالباً ما تستخدم في رصد التحركات الميدانية والتصوير، حسب وكالة الأناضول.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي، إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من غزة، وطلب من سكان المستوطنات المحاذية لغزة أخذ الحيطة والحذر.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت حركة الجهاد الإسلامي عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار، خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة في الشهر ذاته.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، ذكرت في يناير/كانون الثاني الماضي أن طائرات مجهولة بلا طيار، استطاعت تصوير أحد المواقع السرية والحساسة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الذي عجز عن صدها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us