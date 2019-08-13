أعلنت جماعة الحوثي الثلاثاء، استهداف مطار أبها جنوبي السعودية بطائرات مسيرة، وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية عدة على مطار أبها الدولي".

وأضافت القناة أن الهجمات نفذت بطائرات مسيرة نوع قاصف 2K، دون مزيد من التفاصيل، فيما لم يصدر تعليق فوري من التحالف العربي أو السعودية التي تقوده حول ما ذكرته الجماعة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/حزيران 2019.