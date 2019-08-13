سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 أغسطس/آب 2019
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خلاصات من TRT عربي: 13 أغسطس/آب 2019
وفد أمريكي يصل إلى تركيا للبدء في إنشاء مركز العمليات المشتركة المعني بالمنطقة الآمنة شمالي سوريا / AA
13 أغسطس 2019

أهم الأحداث:

وفد أمريكي يصل إلى شانلي أورفا جنوبي تركيا لبدء العمل في إنشاء مركز العمليات المشتركة، وأمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس الإيراني.

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تركيا: وصول وفد أمريكي إلى شانلي أورفا من أجل مركز العمليات المشتركة

كشفت وزارة الدفاع التركية الاثنين، عن وصول وفد أمريكي إلى ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، من أجل التحضيرات الأولية؛ في إطار أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أكد بدء العمل من أجل إنشاء مركز عمليات مشتركة بشأن المنطقة الآمنة المخطط إقامتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية شمالي سوريا. وأضاف البيان "وفي هذا الإطار، وصل وفد أمريكي مؤلف من 6 أشخاص إلى شانلي أورفا بهدف التحضيرات الأولية"، لافتاً إلى أنه "من المخطط بدء عمل مركز العمليات خلال الأيام المقبلة". [الأناضول]

وكانت أنقرة وواشنطن توصلتا الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا. وذلك بعد مباحثات أعلنت عنها وزارة الدفاع التركية مع مسؤولين عسكريين أمريكيين في أنقرة في الفترة بين 5 و7 أغسطس/آب الجاري، حول المنطقة الآمنة. [TRT عربي]

أمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإيراني أرسلها مع وزير خارجيته

تسلّم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الاثنين، رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني سلّمه إياها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء زيارته الدوحة. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، "تسلّم أمير قطر من وزير خارجية إيران، رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية". [وكالة الأنباء القطرية]

في السياق ذاته، قال ظريف إنه أكد خلال مقابلة أمير قطر أن إيران تسعى"لتنمية العلاقات مع جميع جيرانها"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". واستشهد ظريف بعلاقات الدوحة مع طهران "كنموذج للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة". [TRT عربي]

بالتزامن مع ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيناقش الملف الإيراني الاثنين، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يجري زيارة إلى لندن. وأشار المتحدث إلى أن جونسون وبولتون سيناقشان "مسائل متعلقة بالأمن، ومن ضمنها إيران". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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