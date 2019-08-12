سياسة
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السلطات الهندية تغلق المدينة الرئيسية في كشمير مع حلول العيد
مع حلول عيد الأضحى، تواصل قوات الأمن الهندية إغلاق معظم المناطق في مدينة سريناغار أكبر مدن إقليم كشمير المتنازع عليه، تحسّباً لخروج احتجاجات كبيرة تنديداً بقرار السلطات الهندية إلغاء الوضع الخالص لولاية جامو وكشمير.
السلطات الهندية تغلق المدينة الرئيسية في كشمير مع حلول العيد
قوات الأمن الهندية تواصل اتخاذ تدابير احترازية في مدينة سريناغار بكشمير تحسباً لخروج احتجاجات / AP
12 أغسطس 2019

واصلت قوات الأمن الهندية، الاثنين، إغلاق معظم المناطق في مدينة سريناغار أكبر مدن إقليم كشمير المتنازع عليه، مع حلول عيد الأضحى، لمنع خروج أي احتجاجات كبيرة على قرار إلغاء الوضع الخاص للإقليم.

ويتصاعد الغضب في إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة وتطالب باكستان أيضاً بالسيادة عليه، بسبب تحرك الهند الأسبوع الماضي للحد من استقلالية ولاية جامو وكشمير، بما يشمل حظر شراء العقارات على غير المقيمين بالولاية.

وخرج المئات إلى الشوارع بعد صلاة العيد، مرددين شعارات مناهضة للهند في منطقة صورا التي شهدت مظاهرة كبيرة، الجمعة الماضية، لكن السلطات أغلقت منافذ المنطقة لتُبقي الاحتجاج محصورة داخلها.

وتحدث شهود عن وقائع متفرقة من رشق قوات الأمن بالحجارة، وفقاً لرويترز. وأفادت وزارة الداخلية في بيان بوقوع "حوادث منفردة من إلقاء الحجارة"، لكنها أضافت أنها كانت على "مستوى بسيط".

وقالت الوزارة "في سريناغار، نبقي في الحسبان احتمال محاولة عناصر إرهابية ومسلّحة ومخرّبة الإخلال بالأمن والسلم العام، وفُرضت قيود لأسباب وجيهة على التجمعات الكبيرة في أماكن حساسة".

وأضافت أن الناس مع ذلك تجمعوا في المساجد بأعداد كبيرة، وقُدِّمت قائمة لوسائل الإعلام بمن ذهبوا إلى مساجد خارج سريناغار ووصلت أعدادهم إلى عشرات الآلاف.

وحثّت السلطات المصلين على الصلاة في المناطق التي يعيشون فيها بدلاً من محاولة الذهاب إلى المساجد المشهورة في سريناغار.

واستمر قطع الاتصالات لليوم الثامن، إذ بقيت خدمة الإنترنت غير منتظمة وظلت الهواتف المحمولة والأرضية لا تعمل. وما زال أكثر من 300 زعيم إقليمي وناشط رهن صور مختلفة من الاحتجاز.

وكان الزعماء في كشمير قد حذّروا من رد فعل عنيف على إلغاء الحكم الذاتي في منطقة يكافح فيها المسلّحون الحكم الهندي منذ نحو 30 عاماً، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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