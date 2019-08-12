بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، الاثنين، مجمل الأوضاع على الساحة اليمنية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "التقى العاهل السعودي، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وتناول اللقاء "مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها"، دون تفاصيل أكثر. كما استعرض الجانبان "العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين"، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق من الاثنين، وصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى جدة بالسعودية، في زيارة غير محددة المدة، بالتزامن مع تصاعد الأوضاع في عدن اليمنية.

وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي للسعودية، في ظل تصاعد الأوضاع في عدن اليمنية؛ إذ أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الاثنين، شنَّ غارات على مواقع قال إنها تهدد القوات الحكومية في عدن.

وفي وقت سابق من الأحد، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان صحفي على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن سلاح الجو المسيّر التابع لجماعته نفّذ هجوماً بعدد من طائرات قاصف K، ضد رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي المملكة.

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً أعلنت، السبت، سيطرتها على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة اليمنية الشرعية.

ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفاً ينفّذ عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.