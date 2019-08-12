كشفت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، عن وصول وفد أمريكي إلى ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، من أجل التحضيرات الأولية في إطار أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أكد بدء العمل من أجل إنشاء مركز عمليات مشتركة بشأن المنطقة الآمنة المخطط إقامتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية شمالي سوريا.

وأضاف البيان "وفي هذا الإطار، وصل وفد أمريكي مؤلف من 6 أشخاص إلى شانلي أورفا بهدف التحضيرات الأولية"، لافتاً إلى أنه "من المخطط بدء عمل مركز العمليات خلال الأيام المقبلة".

وكانت أنقرة وواشنطن توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وذلك بعد مباحثات أعلنت عنها وزارة الدفاع التركية مع مسؤولين عسكريين أمريكيين في أنقرة في الفترة بين 5 و7 أغسطس/آب الجاري، حول المنطقة الآمنة.

وأكّدت وزارة الدفاع التركية أنه جرى الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.