سياسة
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نتنياهو يسعى للحصول على تأييد ترمب لضم المستوطنات
نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، الاثنين، عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأخير عازم على الحصول على تأييد من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
نتنياهو يسعى للحصول على تأييد ترمب لضم المستوطنات
نتنياهو يسعى للحصول على تأييد ترمب من أجل ضم مستوطنات بالضفة قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية العامة / AP
12 أغسطس 2019

قال موقع إخباري إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على تأييد من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل الانتخابات العامة المقررة في إسرائيل في سبتمبر/أيلول المقبل، لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الاثنين، عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو سيستغل تصريحات سابقة للسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان ومساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات للحصول على هذا الدعم.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز إنه "في ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق بالاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية، ولكن ليس بكاملها على الأرجح". وأيّد غرينبلات لاحقاً هذا التصريح.

ولم يسبق للإدارات الأمريكية أن أيدت ضم مستوطنات، إذ يُعد الاستيطان مخالفاً للقانون الدولي.

وكان مجلس الأمن قد أصدر، في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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