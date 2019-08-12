قال موقع إخباري إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على تأييد من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل الانتخابات العامة المقررة في إسرائيل في سبتمبر/أيلول المقبل، لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الاثنين، عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو سيستغل تصريحات سابقة للسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان ومساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات للحصول على هذا الدعم.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز إنه "في ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق بالاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية، ولكن ليس بكاملها على الأرجح". وأيّد غرينبلات لاحقاً هذا التصريح.

ولم يسبق للإدارات الأمريكية أن أيدت ضم مستوطنات، إذ يُعد الاستيطان مخالفاً للقانون الدولي.

وكان مجلس الأمن قد أصدر، في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".