سياسة
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مبعوث أردوغان للعراق: بغداد عازمة على التقارب والتعاون مع تركيا
قال مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى العراق، إن بغداد عازمة على التقارب وتطوير التعاون مع تركيا، حسب ما أكده كل من الرئيس ورئيس الوزراء العراقيين، مشيراً في الآن ذاته إلى أن وفداً عراقياً سيزور تركيا في سبتمبر/أيلول المقبل.
مبعوث أردوغان للعراق: بغداد عازمة على التقارب والتعاون مع تركيا
أر أوغلو: شكلنا مجموعة عمل مشتركة مع وزير الموارد المائية العراقي  / AA
12 أغسطس 2019

أكد مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى العراق ويسل أر أوغلو، أن العراق عازمة على التقارب وتطوير التعاون مع تركيا، وأوضح أن وفداً عراقياً سيزور تركيا في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال أر أوغلو في تصريحات صحفية، الإثنين، تطرق خلالها إلى زيارته الأخيرة إلى العراق إن الرئيس العراقي برهم صالح، أكد "أن تطوير التعاون مع تركيا يعتبر هدفاً استراتيجياً لبلاده، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال الشيء نفسه".

وأضاف "العراق عازمة على التقارب وتطوير التعاون مع تركيا، كما شكلنا مجموعة عمل مشتركة مع وزير الموارد المائية العراقي وفريق آخر، وأطلقنا برنامج عمل حول كيفية تطوير الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون".

ونهاية الشهر الماضي، وصل أر أوغلو إلى العراق لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين حول سبل التعاون بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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