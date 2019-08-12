أكد مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى العراق ويسل أر أوغلو، أن العراق عازمة على التقارب وتطوير التعاون مع تركيا، وأوضح أن وفداً عراقياً سيزور تركيا في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال أر أوغلو في تصريحات صحفية، الإثنين، تطرق خلالها إلى زيارته الأخيرة إلى العراق إن الرئيس العراقي برهم صالح، أكد "أن تطوير التعاون مع تركيا يعتبر هدفاً استراتيجياً لبلاده، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال الشيء نفسه".

وأضاف "العراق عازمة على التقارب وتطوير التعاون مع تركيا، كما شكلنا مجموعة عمل مشتركة مع وزير الموارد المائية العراقي وفريق آخر، وأطلقنا برنامج عمل حول كيفية تطوير الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون".

ونهاية الشهر الماضي، وصل أر أوغلو إلى العراق لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين حول سبل التعاون بين البلدين.