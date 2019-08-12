سياسة
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مليون شخص اختاروا تركيا للعيش والاستثمار
أعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا أن أكثر من مليون شخص اختاروا تركيا للقدوم إليها بشكل نظامي لإقامة أعمال أو قضاء فترة تقاعدهم، وقال مسؤول في المديرية إن هؤلاء الأشخاص "يساهمون في اقتصادنا".
مليون شخص اختاروا تركيا للعيش والاستثمار
بشكات: بلدنا أحرز تقدماً كبيراً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبات مركز جذب للمنطقة / AA
12 أغسطس 2019

كشفت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا أن أكثر من مليون شخص اختاروا تركيا للقدوم إليها بشكل نظامي لإقامة أعمال أو قضاء فترة تقاعدهم.

وأكّد وكيل رئيس دائرة الاندماج والتواصل في المديرية علي رضا بشكات، أن تركيا احتضنت الهاربين من الحروب والظلم على مدار التاريخ، مبيناً أن هذه الهجرة زادت بالتوازي مع الحروب في الفترة القريبة، حسب وكالة الأناضول.

وقال بشكات إن "3.6 مليون شخص على رأسهم السوريون يعيشون معنا باسم الحماية الدولية أو المؤقتة".

وأوضح أن أكثر من مليون شخص "قدموا إلى تركيا عبر الهجرة النظامية دون أسباب كالحرب أو الظلم".

وأضاف "هؤلاء الأشخاص يعيشون في مجتمعنا ويعملون، يؤسسون أعمالاً، ويقضي بعضهم تقاعده هنا، ويساهمون في اقتصادنا، والسبب الأكثر أهمية لذلك هو أن بلدنا أحرز تقدماً كبيراً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبات مركز جذب للمنطقة والبلدان المحيطة".

وأشار بشكات إلى أن الهجرة النظامية تتزايد إلى تركيا، مؤكداً أن عددهم الذي كان 800 ألف العام الماضي، تجاوز المليون حالياً، معرباً عن اعتقاده بزيادة العدد في الفترة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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