قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قاطع أنها لن تسمح على الإطلاق بتشكيل ممر إرهابي في منطقة شرقي نهر الفرات.

وواصل قائلاً "أبلغنا الجانب الأمريكي بأنه في حال حصول أي تعارض (في تنفيذ الاتفاق) سننفذ خططنا الخاصة"، مشيراً إلى أن تركيا ستؤسس خلال فترة قصيرة مركزاً للعمليات المشتركة مع الولايات المتحدة، ضمن ترتيبات اتفاق إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وأضاف الوزير التركي في مقابلة مع قناة TRT HABER التركية أن "النظام السوري المدعوم من روسيا يواصل هجماته غير الأخلاقية على المدنيين في إدلب، دون التفريق بين شاب ومُسن، إذ قُتل قرابة 400 مدني وأصيب أكثر من 1000 آخرين من إخواننا السوريين منذ شهر يونيو/حزيران".

وكانت أنقرة وواشنطن توصّلتا الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في تصريح سابق، إن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستُتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة المخاوف التركية، في أقرب وقت.

وأوضحت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأمريكيين يقوم على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.