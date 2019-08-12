أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد، انتهاء الجولة الأخيرة من المباحثات مع الولايات المتحدة حول اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وقال إن الطرفين الآن سوف يقومان بالتشاور مع قيادتيهما بشأن الخطوات التالية.

وجاء في بيان للمتحدث الاثنين، أن الجولة الثامنة من المباحثات التي جرت في دولة قطر، انتهت بعد منتصف ليل الاثنين، ووصف الجولة بأنها كانت "طويلة ومفيدة"، فيما لم يُدلِ بأي تصريحات حول نتيجة المحادثات، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وكان متحدث آخر من طالبان، قال الأسبوع الماضي إن من المتوقع التوصل إلى اتفاق في نهاية هذه الجولة، إذ يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق -حال التوصل إليه- تقديم طالبان ضمانات بأن أفغانستان لن تتحول إلى قاعدة لجماعات متطرفة أخرى في المستقبل، على الرغم من أن فرعي تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين لا يزالان نشطين في البلاد، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وتشن طالبان هجمات شبه يومية في جميع أنحاء أفغانستان، وتستهدف بشكل رئيسي القوات الأفغانية ومسؤولين حكوميين، لكنها تقتل أيضاً الكثير من المدنيين.

وقد يشمل الاتفاق أيضاً وقفاً لإطلاق النار والترتيب لمفاوضات لاحقة لطالبان مع ممثلين أفغان آخرين، مع أن طالبان رفضت التفاوض مع الحكومة الأفغانية كونها "دمية" أمريكية حسب قولها.

ولم يصدر أي تعليق الاثنين، من المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد، الذي غرد على تويتر، الأحد، قائلاً "آمل أن يكون هذا آخر عيد يأتي وأفغانستان في حرب".