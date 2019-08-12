سياسة
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تركيا تعبر عن قلقها بعد الاشتباكات الأخيرة في عدن
قالت وزارة الخارجية التركية في بيان الأحد، إنها قلقة "من الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة عدن اليمينة في الأيام الأخيرة"، ودعت جميع الأطراف إلى "الامتناع عن اتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها تعميق الأزمة السياسية والإنسانية في البلاد".
تركيا تعبر عن قلقها بعد الاشتباكات الأخيرة في عدن
تركيا: من المؤسف استمرار المصادمات المسلحة خلال عيد الأضحى المبارك / AA
12 أغسطس 2019

أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة عدن جنوب اليمن خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان، "نشعر بقلق بالغ من الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة عدن اليمنية في الأيام الأخيرة، والتي أودت بحياة أو جرح العديد من إخواننا اليمنيين".

واعتبر بيان الخارجية أنه "من المؤسف للغاية استمرار المصادمات المسلحة خلال عيد الأضحى المبارك، الذي من المفترض أن تسود فيه مشاعر السلام والصداقة والتضامن".

ودعا البيان جميع الأطراف في اليمن إلى "الامتناع عن اتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها تعميق الأزمة السياسية والإنسانية في البلاد، والبحث عن حلول للمشاكل من خلال الحوار".

وأكد البيان دعم تركيا لجهود توفير الأمن والاستقرار في اليمن، واستمرارها في دعم جميع الجهود الدولية التي أجريت من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في اليمن، إن 40 مدنياً قتلوا وأصيب 260 آخرون بجروح جراء الاشتباكات في عدن التي اندلعت في 8 من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن التحالف شن غارات على مواقع قال إنها تهدد القوات الحكومية في عدن، فيما سيطرت السبت، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة الشرعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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