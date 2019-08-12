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وزير الخارجية التركي يؤكد عزم بلاده على تطهير منطقة شرق الفرات من الإرهاب، ووزير الداخلية اليمني يتهم الإمارات بدعم الانفصاليين في الجنوب.

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جاوش أوغلو: عازمون على تطهير منطقة شرق الفرات من الإرهاب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأحد، إن تركيا عازمة على تطهير منطقة شرق الفرات من عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي مهما كلفها ذلك. [TRT عربي]

وأشار جاوش أوغلو في تصريحات أدلى بها في مقر حزب العدالة والتنمية في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، إلى أن أنقرة اتخذت كافة التدابير اللازمة ضد التهديدات الخارجية، مؤكداً أن "تركيا ستطهر شرق الفرات من عناصر تنظيم PKK/YPG كما طهّرت عفرين وجرابلس من عناصر داعش". [الأناضول]

وتابع "سنطّهر شرق الفرات مهما كلفنا ذلك، ولا يوجد أي تغيير في عزيمتنا، ولن نسمح للولايات المتحدة بإلهائنا على غرار اتفاق منبج". وأضاف موجّهاً حديثه إلى واشنطن "إما أن ننظّف منطقة شرق الفرات معاً، أو أن تدخل تركيا وحدها المنطقة لتنظيفها من الإرهابيين". [TRT عربي]

وزير الداخلية اليمني يتهم الإمارات بدعم الانفصاليين في الجنوب

اتهم وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الأحد، مؤسسة الرئاسة اليمنية والسعودية بالصمت إزاء انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على الحكومة اليمنية في عدن، مؤكداً مشاركة 400 عربة إماراتية في مواجهات عدن. [TRT عربي]

وقال الميسري، في مقطع فيديو، إن "مؤسسة الرئاسة اليمنية لم تكن موفقة في صمتها المريب عما حدث ويحدث في عدن"، وانتقد السعودية على صمتها 4 أيام، واتهم الإمارات بالمشاركة في المواجهات قائلاً إن "شريكنا يذبحنا من الوريد إلى الوريد". [TRT عربي]

بالتزامن، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، في الديوان الملكي بقصر منى في مكة المكرمة، واستعرض اللقاء "مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار". [وكالة الأنباء السعودية]