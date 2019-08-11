تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، التهنئة هاتفياً مع عدد من الزعماء والقادة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووفق بيان لمكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فقد تبادل أردوغان التهنئة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت صباح أحمد جابر الصباح.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تبادلا تهانئ العيد خلال اتصال هاتفي، وأن أردوغان أشاد بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وأكّد العاهل السعودي، وفقاً للوكالة الرسمية، أن "المملكة لن تألوا أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان".

وهنأ الرئيس التركي كذلك، رؤساء أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وإيران حسن روحاني، وأذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء باكستان عمران خان.