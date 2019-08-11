وزّع وقف الديانة التركي، الأحد، حصصاً من لحوم الأضاحي على نحو 350 ألف شخص في محافظة إدلب السورية ومنطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وقال مسؤول النشاطات الميدانية للوقف في سوريا، إسماعيل يكيت، إن المؤسسة وزعت أول أيام عيد الأضحى المبارك، حصصاً من لحوم الأضاحي في سوريا.

وصرح يكيت لوكالة الأناضول، أن المؤسسة وزعت لحوم الأضاحي على نحو 350 ألف مدني في إدلب ومنطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

يشار إلى أن وقف الديانة التركي يجري منذ عام 2011 أنشطة في سوريا تشمل مجالات التعليم والثقافة والمساعدات الإنسانية.

وبفضل عملية "درع الفرات" التي انطلقت يوم 24 أغسطس/آب 2016، تمكنت القوات المسلحة التركية من تطهير مساحة 2055 كم مربعاً من الأراضي شمالي سوريا من الإرهابيين.

وانتهت العملية العسكرية في 29 مارس/آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها تحرير مدينة جرابلس الحدودية وعدة مناطق وبلدات ومدينة الباب التي كانت معقلاً لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي مارس 2018، تمكنت أيضاً من تحرير منطقة عفرين بالكامل في عملية "غصن الزيتون" بعد 64 يوماً من انطلاقها.