قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأحد، إن تركيا عازمة على تطهير منطقة شرق الفرات من عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي مهما كلفها ذلك.

وأشار جاوش أوغلو في تصريحات أدلى بها في مقر حزب العدالة والتنمية في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، إلى أن أنقرة اتخذت كافة التدابير اللازمة ضد التهديدات الخارجية، مؤكداً أن "تركيا ستطهر شرق الفرات من عناصر تنظيم PKK/YPG كما طهّرت عفرين وجرابلس من عناصر داعش".

وتابع "سنطّهر شرق الفرات مهما كلفنا ذلك، ولا يوجد أي تغيير في عزيمتنا، ولن نسمح للولايات المتحدة بإلهائنا على غرار اتفاق منبج".

وأضاف موجّهاً حديثه إلى واشنطن "إما أن ننظّف منطقة شرق الفرات معاً، أو أن تدخل تركيا وحدها المنطقة لتنظيفها من الإرهابيين".

وكانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستُتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة المخاوف التركية، في أقرب وقت.

وأوضحت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأمريكيين يقوم على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.