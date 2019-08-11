قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، الأحد، إن أنقرة تواصل بعزم أنشطة التنقيب بالمنطقة المرخص لها من قبل جمهورية شمال قبرص التركية، مشيراً إلى أن السفينة الرابعة في طريقها إلى المتوسط قريباً لمواصلة أعمال التنقيب.

جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى في جامع "جامليجا" بإسطنبول.

وأضاف أقطاي، أن السفن التركية الثلاث "ياووز" و"فاتح" و"بربروس"، موجودة حالياً في المنطقة وتواصل أعمال التنقيب فيها، وأن السفينة الرابعة "أوروج ريس" في طريقها إلى المتوسط قريباً.

وشدد على أن تركيا تواصل موقفها المبدئي والحازم في حماية حقوق القبارصة الأتراك، فضلاً عن حماية حقوقها في شرق البحر المتوسط.

وتعارض كل من قبرص الجنوبية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط.

في المقابل تؤكد الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن السفن التركية تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساماً بين الشطرين، التركي والجنوبي، وفي 2004 رفض القبارصة الجنوبيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.