سياسة
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وصول البحارة الأتراك المفرج عنهم من نيجيريا إلى إسطنبول
وصل البحارة الأتراك العشرة الذين تعرضوا للاختطاف في نيجيريا إلى مطار مدينة إسطنبول. وأجرى وزير الخارجية التركي اتصالاً هاتفياً مع البحارة للاطمئنان على صحتهم.
وصول البحارة الأتراك المفرج عنهم من نيجيريا إلى إسطنبول
البحارة المحررين وصلوا إلى إسطنبول صباح الأحد  / AA
11 أغسطس 2019

وصل البحارة الأتراك الذين كانوا مختطفين في نيجيريا منذ يوليو/تموز الماضي، صباح الأحد، إلى مطار مدينة إسطنبول.

وذكرت وكالة الأناضول أن البحارة الـ10 وصلوا إسطنبول في تمام الساعة 08.40 بالتوقيت المحلي على متن الخطوط الجوية التركية.

واصطحبت الشرطة التركية البحارة إلى صالة كبار الشخصيات في المطار، حيث تم استقبالهم من قبل أسرهم، وهم في حالة صحية جيدة.

وأجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، اتصالاً هاتفياً مع البحارة المحررين اطمأن خلاله على صحتهم.

وأكد الوزير أن الرئيس رجب طيب أردوغان تابع عن كثب عملية تحرير البحارة.

والجمعة، أُفرج عن البحارة الأتراك الذين اختطفوا قبالة خليج غينيا النيجيري منتصف يوليو الماضي.

ومساء 13 يوليو/ تموز الماضي، هاجم مسلحون سفينة تركية قبالة السواحل النيجيرية، واختطفوا 10 بحارة من أصل 18 كانوا موجودين على متنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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