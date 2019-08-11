وصل البحارة الأتراك الذين كانوا مختطفين في نيجيريا منذ يوليو/تموز الماضي، صباح الأحد، إلى مطار مدينة إسطنبول.

وذكرت وكالة الأناضول أن البحارة الـ10 وصلوا إسطنبول في تمام الساعة 08.40 بالتوقيت المحلي على متن الخطوط الجوية التركية.

واصطحبت الشرطة التركية البحارة إلى صالة كبار الشخصيات في المطار، حيث تم استقبالهم من قبل أسرهم، وهم في حالة صحية جيدة.

وأجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، اتصالاً هاتفياً مع البحارة المحررين اطمأن خلاله على صحتهم.

وأكد الوزير أن الرئيس رجب طيب أردوغان تابع عن كثب عملية تحرير البحارة.

والجمعة، أُفرج عن البحارة الأتراك الذين اختطفوا قبالة خليج غينيا النيجيري منتصف يوليو الماضي.

ومساء 13 يوليو/ تموز الماضي، هاجم مسلحون سفينة تركية قبالة السواحل النيجيرية، واختطفوا 10 بحارة من أصل 18 كانوا موجودين على متنها.