تُوفي شاب فلسطيني، الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن جثمان الشاب مروان خالد ناصر (26 عاماً)، وصل إلى المستشفى الإندونيسي، شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الأمني الفاصل، قرب الحدود الشرقية لبلدة بين حانون، أطلقت النار على شاب فلسطيني، اقترب من السياج الفاصل، وأردته قتيلاً.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال، أن قواته أطلقت النار على مسلح فلسطيني اقترب من السياج، شمالي قطاع غزة، وقصفت موقعا يتبع لحركة حماس في المنطقة.

وأمس السبت، قتل أربعة شبان من قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال، خلال اشتباكات وقعت بالقرب من السياج الأمني الفاصل.