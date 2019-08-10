قررت باكستان، السبت، تعليق علاقاتها التجارية مع الهند رسمياً، على خلفية التوتر المتصاعد في ولاية جامو وكشمير.

واتخذ مجلس الوزراء الباكستاني القرار خلال اجتماعاً عقده برئاسة رئيس الوزراء عمران خان.

من جهتها، قالت وزارة التجارة الباكستانية في بيان، إن العلاقات التجارية مع الهند "تم تعليقها على الفور"، إنفاذاً لقرار الحكومة الفيدرالية التي أمرت بتعليق فوري للعلاقات التجارية الثنائية مع الهند.

ولفت البيان إلى أن القرار أدرج الهند، إلى قائمة البلدان التي يحظر تبادل الواردات والصادرات معها، لتصبح البلد الثاني الذي يدرج على القائمة بعد إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الهندية طالبت باكستان، الجمعة، بـ"تقبل الحقيقة والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للهند".

ويتعرض الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير لإغلاق أمني وقطع غير مسبوق للاتصالات منذ الأحد الماضي، تحسباً لوقوع قلاقل على خلفية إلغاء الحكومة الحكم الذاتي للولاية.

وألغت الحكومة الهندية، الاثنين، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.