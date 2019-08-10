قال مصدر عسكري يمني، السبت، إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، فرضت سيطرتها على قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بعد نحو 4 أيام من المعارك.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر موالي لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي قوله، إن قوات الحزام تسلمت المواقع الحيوية والقصر، بعد مغادرة مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين موالين لها على متن عربات مدرعة سعودية، وبذلك تكون قد سيطرت على مدينة عدن بالكامل.

وأشار المصدر إلى إن قوت الحماية الرئاسية التي خاضت قتالاً ضد قوات الحزام استسلمت وانضمت إلى الأولى، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل عن حجم تلك القوات.

وحسب المصدر، فإن القوات التي التزمت الحياد مثل قوات المنطقة العسكرية الرابعة وقوات الدفاع الساحلي، أعلنت ولائها للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكانت الخارجية اليمنية قالت، السبت، إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً نفذ انقلاباً على الحكومة الشرعية في عدن.

جاء ذلك في تصريح مقتضب لنائب وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، نشره حساب الوزارة على تويتر.

وقال الحضرمي "ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".

واندلعت الاشتباكات في عدن، مع دعوة المجلس الانتقالي، الأربعاء، أنصاره وقواته إلى النفير العام واقتحام قصر معاشيق، حيث مقر الحكومة الشرعية.