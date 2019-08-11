سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 11 أغسطس/آب 2019
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خلاصات من TRT عربي: 11 أغسطس/آب 2019
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يسيطر على قصر معاشيق الرئاسي في عدن / Reuters
11 أغسطس 2019

أهم الأحداث:

المجلس الانتقالي في اليمن يسيطر على قصر معاشيق الرئاسي في عدن، والرئيس التركي يقول إن بلاده ستضيف نصراً جديداً إلى سلسلة الانتصارات في أغسطس الحالي.

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قال مصدر عسكري يمني، إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، فرضت سيطرتها على قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بعد نحو 4 أيام من المعارك، وبذلك تكون قد سيطرت على مدينة عدن بالكامل. [TRTعربي]

وفي سياق متصل، قالت الخارجية اليمنية، إن المجلس الانتقالي الجنوبي نفذ انقلاباً على مؤسسات الدولة الشرعية في عدن، وذلك في تصريح مقتضب لنائب وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، نشره على "تويتر". [الأناضول]

أردوغان:سنضيفنصراًجديداًإلىسلسلةانتصاراتنافيأغسطسالحالي

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، وقال في كلمته إن أغسطس/آب يعرف بشهر الانتصارات في تاريخ الأمة التركية، مؤكداً "إن شاء الله سنضيف نصراً جديداً إلى سلسلة الانتصارات في تاريخنا، في أغسطس الحالي أيضاً" [TRTعربي]

ولفت في رسالته إلى أن انطلاق عملية درع الفرات كان في أغسطس/آب 2016، التي كانت الضربة الأولى للممر الإرهابي المراد تشكيله على حدود تركيا مع سوريا، واختتمها بأن بلاده ستواصل إلحاق الهزيمة بمن يخططون لإيقاف مسيرة البلاد عبر وسائل خبيثة عديدة. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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