قالت الخارجية اليمنية، السبت، إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً نفذ انقلاباً على الحكومة الشرعية في عدن.

جاء ذلك في تصريح مقتضب لنائب وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، نشره حساب الوزارة على تويتر.

وقال الحضرمي "ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".

مضيفاً أن "تلك المؤسسات التي جاء تحالف دعم الشرعية بهدف استعادتها ودعمها بعد انقلاب الحوثي عام 2014".

وختم "الحضرمي" تعليقه بالقول "لا شرعية بدون الشرعية".

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، على أهم المعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة الشرعية في اليوم الثالث من المواجهات بين الطرفين.