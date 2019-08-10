أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، السبت، قبولها بهدنة وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الأضحى تبدأ من السبت حتى الاثنين، بناء على مقترح لبعثة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا للعميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم مليشيات حفتر التي تشن هجوماً على العاصمة طرابلس.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، قد أعلن الجمعة، قبوله مقترح وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، خلال أيام العيد.

وربط المجلس الرئاسي موافقته على الهدنة بأربعة ضوابط، هي: أن تشمل كافة مناطق الاشتباكات، وحظر نشاط الطيران (الحربي)، وعدم تحريك أي أرتال أو القيام بأي تحشيد، وأخيراً أن تتولى البعثة الأممية ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً على العاصمة الليبية طرابلس للسيطرة عليها، مقر حكومة الوفاق.

ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة والوفاق المعترف بها دولياً ومليشيات حفتر.