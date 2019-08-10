تجمع آلاف الأشخاص في موسكو، السبت، تعبيراً عن احتجاجهم على رفض السلطات الروسية طلبات ترشيح شخصيات من المعارضة للانتخابات المحلية المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت منظمة "العداد الأبيض" (منظمة غير حكومية متخصصة في تعداد المتظاهرين) على صفحتها في فيسبوك إن "عدد المتظاهرين بلغ 40 ألفاً، ما يجعل من هذه التظاهرة نصراً للمعارضة التي بات كل زعمائها تقريباً في السجن".

وفي السياق ذاته، قالت لوبوف سوبول، السياسية الروسية المعارضة وحليفة أليكسي نافالني المنتقد للكرملين، السبت على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "الشرطة اعتقلتها قبيل احتجاج في موسكو".

وهذا هو الأسبوع الرابع على التوالي، الذي يحتشد فيه المحتجون بأعداد ضخمة في شوارع العاصمة للسماح لمرشحي المعارضة بخوض انتخابات ستجرى في موسكو الشهر المقبل.

وسمحت سلطات المدينة بتنظيم احتجاج، السبت، فيما شهدت العاصمة مظاهرات غير مرخصة في الآونة الأخيرة.

من جهتها، نفت وزارة الداخلية الروسية اتهامات موجهة إليها من قبل منظمي المظاهرة ومشاركين فيها بإعاقة وصول المواطنين إلى منطقة آمنة مخصصة لتنظيم الحملة الاحتجاجية، حسب قناة "روسيا اليوم" المحلية.

وأوضحت أن "الحديث يدور عن عمليات تفتيش تُجرى حصراً بهدف ضمان الأمن، وتم إبلاغ منظمي الحملة مسبقاً بشأن هذه الإجراءات وضرورة ضمان وصول المشاركين في الحملة إلى المكان بشكل مبكر".