وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، الخطة الأمريكية للسلام التي يُروّج أنّها تهدف إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتُعرف بـ"صفقة القرن"، بأنها "جريمة بحق البشرية قاطبة" ودعا الجميع للعمل على إفشالها.

وقال خامنئي في رسالة وجهها إلى الحجاج في يوم عرفة، السبت، إن "الخدعة المتمثلة في صفقة القرن، والتي یجري التمهید لها من قبل أمریکا الظالمة وأعوانها الخونة، تشکل جریمة، لیس بحق الشعب الفلسطیني فحسب وإنما بحق البشرية قاطبة".

وأضاف "إننا ندعو الجمیع إلی مشارکة فعالة لإفشال هذا الكيد والمكر المدبَّر من قبل العدو"، واعتبر أن الصفقة مکتوب علیها الفشل والهزیمة.

و"صفقة القرن" هي خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وحتى اليوم، لم تكشف الإدارة الأمريكية عن فحوى خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تعرف باسم "صفقة القرن"، واكتفت بشكف الشق الاقتصادي من الصفقة خلال ورشة أقيمت في البحرين في 26/25 من شهر يونيو/حزيران الماضي.