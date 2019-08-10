سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تدعم مقترح مبعوث الأمم المتحدة لهدنة بالعاصمة الليبية خلال العيد
أعربت وزارة الخارجية التركية عن دعمها مقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الذي دعا إلى هدنة في طرابلس خلال عيد الأضحى المبارك.
تركيا تدعم مقترح مبعوث الأمم المتحدة لهدنة بالعاصمة الليبية خلال العيد
الخارجية التركية: ندعم دعوة سلامة لوقف الاشتباكات بمناسبة عيد الأضحى / AA
10 أغسطس 2019

أعربت تركيا عن دعمها لمقترح غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، تعليقاً على المقترح الذي قدمه سلامة أواخر يوليو/تموز المنصرم، لإبرام هدنة بين قوات حكومة الوفاق الوطني، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال البيان "ندعم دعوة سلامة لوقف الاشتباكات بمناسبة عيد الأضحى"، فيما رحّب بقبول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، المقترح المذكور.

وأضاف البيان "تركيا التي تدعم جهود سلامة، تنتظر من المجتمع الدولي إبداء مواقف مشتركة وعزماً بهذا الخصوص".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق معارك مسلحة بعد أن شنت مليشيات خليفة حفتر، هجوماً للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق .

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أعلن سلامة عن هدنة بين الطرفين بمناسبة عيد الأضحى، على أن تكون مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين تشمل تبادل الأسرى ورفات القتلى.

والخميس، حددت بعثة الأمم المتحدة، منتصف ليل الجمعة/السبت من هذا الأسبوع آخر موعد لتلقي موافقة مكتوبة من أطراف الحرب في ليبيا على الهدنة.

وفي بيان مساء الجمعة، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إنه "يعلن القبول بالهدنة الإنسانية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وفق أربعة ضوابط".

وأضاف المجلس الرئاسي أن ضوابطه للهدنة هي أن "تشمل كافة مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف تماماً الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية".

وحتى الآن لم يعلن الطرف الآخر وهو مليشيات حفتر موقفه من الهدنة المقترحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us