أعربت تركيا عن دعمها لمقترح غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، تعليقاً على المقترح الذي قدمه سلامة أواخر يوليو/تموز المنصرم، لإبرام هدنة بين قوات حكومة الوفاق الوطني، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال البيان "ندعم دعوة سلامة لوقف الاشتباكات بمناسبة عيد الأضحى"، فيما رحّب بقبول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، المقترح المذكور.

وأضاف البيان "تركيا التي تدعم جهود سلامة، تنتظر من المجتمع الدولي إبداء مواقف مشتركة وعزماً بهذا الخصوص".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق معارك مسلحة بعد أن شنت مليشيات خليفة حفتر، هجوماً للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق .

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أعلن سلامة عن هدنة بين الطرفين بمناسبة عيد الأضحى، على أن تكون مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين تشمل تبادل الأسرى ورفات القتلى.

والخميس، حددت بعثة الأمم المتحدة، منتصف ليل الجمعة/السبت من هذا الأسبوع آخر موعد لتلقي موافقة مكتوبة من أطراف الحرب في ليبيا على الهدنة.

وفي بيان مساء الجمعة، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إنه "يعلن القبول بالهدنة الإنسانية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وفق أربعة ضوابط".

وأضاف المجلس الرئاسي أن ضوابطه للهدنة هي أن "تشمل كافة مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف تماماً الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية".

وحتى الآن لم يعلن الطرف الآخر وهو مليشيات حفتر موقفه من الهدنة المقترحة.