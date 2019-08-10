سياسة
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حكومة الوفاق: الجنائية الدولية باشرت التحقيق بجرائم حفتر في ليبيا
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية أن مباشرة المحكمة الجنائية التحقيق في جرائم مليشيات حفتر، نقطة لا بد من الاستناد إليها، لأن توجيه التهمة لابد له من أدلة وإثباتات.
حكومة الوفاق: الجنائية الدولية باشرت التحقيق بجرائم حفتر في ليبيا
أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة قصفتها مليشيات حفتر في تاجوراء  / AFP
10 أغسطس 2019

قالت وزارة خارجية حكومة الوفاق الليبية، إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، أكدت للوزير محمد الطاهر سيالة، في اتصال هاتفي قبل أسبوعين، أنها باشرت إجراءات التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها مليشيات خليفة حفتر، في البلاد.

وقال محمد الهادي القبلاوي، المتحدث باسم خارجية الوفاق المعترف بها دولياً في تصريح لوكالة الأناضول "مباشرة المحكمة الجنائية التحقيق في جرائم حفتر، نقطة لا بد من الاستناد إليها، لأن توجيه التهمة لابد له من أدلة وإثباتات".

وأشار في هذا الصدد، إلى أن خارجية الوفاق قدمت للجنائية الدولية، كل الملفات التي تثبت ارتكاب مليشيات حفتر جرائم، من خلال مقاطع مصورة واعترافات الناطق باسم مليشيات حفتر أحمد المسماري شخصياً، بقصف مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين في تاجوراء، وحي القلعة بمدينة مرزق.

والاثنين الماضي، اتهمت حكومة الوفاق، طيران حفتر بقصف حي القلعة مخلفة 45 قتيلاً و40 جريحاً، وسبقها مقتل 53 شخصاً ونحو 130 جريحاً، في غارة على مركز لإيواء المهاجرين غير النظاميين بتاجوراء، في 2 يوليو/تموز الماضي.

ولفت القبلاوي، إلى أنه فور وقوع جريمة مرزق، استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، هذا القصف، وسارعت وزارة الخارجية بالاتصال بالجهات الدولية والحقوقية، وإرسال رسالة إلى المدعية العامة للجنائية الدولية، لمناشدتها فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة مرتكبي الجريمة.

وتابع "طالبت وزارة الخارجية البعثة الأممية في ليبيا ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهما تجاه هذه الجريمة، لحماية المدنيين".

وقال القبلاوي "هناك العديد من الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقوانين حقوق الإنسان التي تطالب بحماية المدنيين".

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، وخليفة حفتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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